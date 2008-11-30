Piyango biletleri 12 ay taksitle satışa çıktı

Yılbaşı biletleri kriz nedeniyle, satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gördü. Yaşanan ilgi bayileri de rekabete itti. Kimi bayiler ismini ön planda tutuyor, kimileri de kredi kartına 12 ay taksit yapıp müşteri tavlıyor.



Kiminin düzenli olarak, kiminin ise ‘ya çıkarsa’ diyerek satın aldığı, yine de yeni bir yıla girerken, zengin fakir bir çok kişinin ‘olmazsa olmaz’ diye şansını denediği Talih Kuşu büyük ilgi görüyor. Büyük ikramiyenin bu yıl 25 milyon YTL olduğu Milli Piyango’nun yılbaşı özel biletleri satışa sunuldu. Tam biletlerin 24 YTL’den, yarım biletlerin 12 YTL’den, çeyrek biletlerin ise 6 YTL’den satıldığı yeni yıl özel çekilişine daha ilk günden ilgi büyük olurken, bayiler bu yıl küresel krizin etkisiyle talebin daha da katlanacağını belirtiyor.



Taksitli umut



Bazılarının ekipler halinde çalıştığı bayiler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde konumlanırken, ‘kıran kırana’ rekabet şimdiden başlamış durumda. Kimisi ünlenen isimleri ile müşteri çekiyor, kimisi ise kredi kartı ile satış imkanı sunuyor. Başkent’in tanınmış bayisi Ali Haydar, satış için bir ekip kurduğunu belirterek ‘Kriz bana kazandırır, benim işim artar’ dedi. ‘Ali Haydar’ olarak markalaşan ismiyle 1980’den bu yana biletçilik yaptığını anlatan Haydar, kendisine yurt genelinin yanı sıra Avrupa’dandan da talep geldiğine işaret etti.



İstanbul’un ünlü Nimet Abla’sının Ankara bayisinde bilet satan Erdal Doğuş ise biletleri satışa çıkardıkları ilk saatlerden itibaren ilginin beklediklerinden yüksek olduğunu belirtirken, kredi kartı ile de bilet satan bayi Çetin Koç, insanların artık nakit sıkıntısı çektiğini, cebinde parası olmayan insanlara da kredi kartı yoluyla satış olanağı sunduklarını kaydetti. Vatandaşlara çeyrek bileti dahi kredi kartı ile satın alma imkanı sunduğunu anlatan Çetin Koç, 100 ve daha fazla bilet alana kredi kartına komisyonsuz 12 taksit seçeneğinin de bulunduğunu ifade etti.



Ali Haydar ekip kurdu



Ankara’nın tanınmış bayisi Ali Haydar yılbaşı çekilişi için hazırlıklarının tamamlandığını ve ekipler halinde çalıştıklarını anlatırken, bu yıldan satış anlamında umutlu olduklarını söyledi. Perakendeden çok toptan satış yaptığına dikkati çeken Haydar, ‘Merkez Bankası gibi sağlam güvence kaynağı oldum’ dedi.



Talih Kuşu’nun 55 tescilli güvercini var



Özelleştirme kapsamına alınan Milli Piyango İdaresi’nin 55 tane beyaz talih kuşu var. Milli Piyango’nun tescilli kuşu olan güvercinler için bakıcı bile tutulmuş. Talih kuşlarının bakıcısı Genel Müdürlük binasının bahçesinde ve çatı katında günde üç kez güvercinleri yemliyor, tüyüne bile zarar gelmemesi için ‘bebek’ hassasiyetiyle bakımlarını üstleniyor. Ayda bir çuval yem tüketen talih kuşlarının en büyük belalısı ise atmacalar. Bahçıvan, kuşları havalandırmaya çıkardığında atmacalar saldırıya geçiyor. Yaraladığı talih kuşlarının tedavisi ise veteriner yardımıyla büyük bir titizlikle yapılıyor.

