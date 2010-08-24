-PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ SİVAS (A.A) - 24.08.2010 - Kastamonu-Devrekani karayolunda önceki gün askeri aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Hava Piyade Uzman Çavuş Mevlüt Boyraz'ın cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Sivas Ulu Camisinde düzenlenen cenaze törenine Boyraz'ın acılı ailesi ve yakınlarıyla, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram, Vali Yardımcısı İsmail Koşum, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Boyraz'ın silah arkadaşları, emniyet mensupları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Tuğgeneral Bayram, Boyraz'ın babası İbrahim Ethem Boyraz'a başsağlığı diledi, bir süre acılı babayla görüştü. Cenazede Mevlüt Boyraz'ın eşi Filiz ile annesi Şengül, kız kardeşleri ve yakınları göz yaşlarına boğuldu. Boyraz'ın 5 yaşındaki ikiz çocukları Mina Cansu ve Umut'da yakınlarının kucağında cenaze töreninde yer aldı. Tören sırasında fenalaşan Boyraz'ın eşi ve bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Mevlüt Boyraz'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi. Kastamonu'dan Devrekani'ye giden Hava Radar Komutanlığına ait ''640042'' plakalı askeri aracın önceki gün Kırcalar mevkisinde devrilmesi sonucu uzman çavuşlar Mevlüt Poyraz ve Ahmet Erdönmez hayatını kaybetmiş, uzman çavuşlar Levent Çavuş (36), Selim Şenol (36), Hüseyin Timirli (36) ve Akın Yıldız (35) ise yaralanmıştı.