-PİTON DE LA FOURNAİSE PÜSKÜRMEYE BAŞLADI SAİNT DENİS (A.A) - 10.12.2010 - Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'ndaki dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Piton de la Fournaise yeniden faaliyete geçti. Reunion Adası valiliği yaptığı açıklamada, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki volkanın sabaha karşı faaliyete geçtiğini belirtti. Son olarak Ekim ayında faaliyete geçen Piton de la Fournaise volkanı, yılda ortalama 2 veya 3 kere lav püskürtüyor. Volkanın lav püskürtmesi birkaç saat veya birkaç ay sürebiliyor.