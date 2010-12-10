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Dünya

PİTON DE LA FOURNAİSE PÜSKÜRMEYE BAŞLADI  SAİNT DENİS (A.A)

10 Aralık 2010 11:11

 -PİTON DE LA FOURNAİSE PÜSKÜRMEYE BAŞLADI  SAİNT DENİS (A.A) - 10.12.2010 - Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'ndaki dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Piton de la Fournaise yeniden faaliyete geçti. Reunion Adası valiliği yaptığı açıklamada, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki volkanın sabaha karşı faaliyete geçtiğini belirtti. Son olarak Ekim ayında faaliyete geçen Piton de la Fournaise volkanı, yılda ortalama 2 veya 3 kere lav püskürtüyor. Volkanın lav püskürtmesi birkaç saat veya birkaç ay sürebiliyor.

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