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PİTBULL SALDIRISIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI DAHA BURSA (A.A)

17 Nisan 2011 21:03

-PİTBULL SALDIRISIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI DAHA BURSA (A.A) - 17.04.2011 - Bursa'da parkta alkol alan kişileri uyarmak isteyen iki polis memuruna, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı olayla ilgili olarak 4 kişi daha yakalandı. Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, köpeğin sahibi Atilla T'nin (33) ardından, bu kişiyle birlikte parkta alkol aldıkları ve köpeği polislerin üzerine saldıkları ileri sürülen İbrahim G. (29), Ali P. (27), Batuhan İ. (29) ve Serkan Ş'yi (25) de gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Merinos Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Sedat G. ile Coşkun A, alkol aldıkları ve çevreyi rahatsız ettikleri belirtilen kişileri uyarmak için gittikleri Gaziakdemir Parkı'nda pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralanmışlardı.

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