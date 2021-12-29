Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıktı

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında yaralanan ve doku nakli yapılan Asiye Ateş yoğun bakımdan çıkarıldı.

22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye Ateş, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Asiye Ateş servise alındı.

Dün uyandırılan Asiye Ateş'i AKP milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ziyaret etti. (DHA)