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PİTBULL SAHİPLERİNE 14 BİN LİRA CEZA ALANYA (A.A)

07 Ekim 2010 13:16

-PİTBULL SAHİPLERİNE 14 BİN LİRA CEZA  ALANYA (A.A) - 10.07.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 3 Pitbull ve 1 Dogo Argentino cinsi köpeğe el konuldu, sahiplerine 13 bin 736 lira ceza verildi. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinden alınan bilgiye göre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun, tehlikeli köpeklere el konulmasını içeren 14. maddesinin birinci bendi gereği, ilçede denetimler artarken, yasa kapsamında son bir ayda 3 Pitbull, 1 Dogo Argentino cinsi köpeğe el konuldu. Denetim yapan Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, Adem C. adlı kişiye ait evin bahçesinde 2 Pitbull ile 1 Dogo Argentino cinsi köpek beslediğini belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, 3 köpeğe el koydu. Adem C'ye de ilgili yasa maddesi gereği 10 bin 302 lira ceza uygulandı. Yapılan denetimlerde, Ali Osman G. adlı kişinin evinde de Pitbull cinsi köpek beslediğini belirleyen ekipler, bu köpeğe de el koydu. Ali Osman G'ye 3 bin 434 lira ceza verildi.  Denetim yapan ekipler, Murat K. adlı bir kişinin evinde beslediği köpeğinin kulağını kestiğini ve hayvanı aç bıraktığını belirledi. Köpeğe el koyan ekipler, köpek sahibine hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle bin 500 lira ceza uyguladı.  El konulan 4 köpek, Alanya Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal,  tehlikeli cins köpeklere el koymaya devam edeceklerini söyledi. Beslediği hayvana eziyet edenlerin de cezalandırıldığını hatırlatan Kodal, ''Kimse bakamayacağı hayvanı sahiplenmesin. Tehlikeli hayvanları da ortalık yerde gezdirmesin'' dedi.

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