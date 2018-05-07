Pitbull ile korkutan fuhuş çetesi polise karşı 24 saat gözetleme yapmış

ADANA, (DHA)-ADANA\'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu kadınları, evlenme vaadi ile getirip, kapattıkları evde pitbull ile korkutarak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2\'si kadın 18 kişi, ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çete üyelerinin fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için 24 saat gözetleme yaptığı belirlendi.

Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistanlı F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar kurtarılırken, onları pitbull cinsi köpekle korkutan fuhuş yaptırdığı belirlenen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. gözaltına alındı. Pitbull cinsi köpeğe de el konuldu.

YÜZDE 50 PAY ALIYORLARMIŞ

Kozan Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan çete üyelerinin, ilçeye evlilik vaadiyle kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırıldığı, kimi zaman pitbull cinsi köpekle korkutuldukları, çetenin yüzde 50 pay aldığı, ayrıca müşterilerin de köpekle olayı kimseyi anlatmamaları için tehdit edildiği de belirlendi. Ayrıca fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için bazı çete üyelerinin 24 saat gözetleme yaptığı da anlaşıldı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi\'ne sevk edildi. Gürcistanlı 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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