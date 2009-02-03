‘Pitbull Çetesi’nde 19 gözaltı daha

Bursa'da ‘Pitbull Çetesi’ olarak adlandırılan organize suç örgütüne yönelik olarak geçen yıl düzenlenen operasyon kapsamında 19 kişi daha yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında daha önce tutuklanan kişilerin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten güvenlik güçleri, 2'si kadın 19 kişiyi daha gözaltına aldı.



Zanlıların, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görükle beldesinde bazı kişilerin suç örgütü kurarak nitelikli tehdit, kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli yağma suçlarını işlediklerine ilişkin istihbari bilgiler üzerine zanlıları takibe almıştı.



Yarısı fuhuş ve tecavüzden olmak üzere 20'nin üzerinde mağdurun ifadesine başvuran ekipler, kimi örgüt üyelerinin, evlerine götürdükleri genç kızlara tecavüz ettikleri, bu sırada görüntülerini kameraya çektikleri kızlara "CD'leri ailelerine göndermekle" tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları saptanmıştı.



Örgüt üyelerinin çeşitli gasp ve bıçakla yaralama olaylarının da zanlıları olduğu belirlenmişti.



Jandarma ekiplerince 20 Ekim 2008 tarihinde 14 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çete lideri olduğu ileri sürülen "Çakal" lakaplı Mustafa D'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.



Zanlıların barakalarda yetiştirdikleri "Pitbull" cinsi 5 köpeği de tehdit unsuru olarak kullandığı iddia edilmişti.

