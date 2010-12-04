-PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA 2 ÖLÜ, 40 YARALI MOSKOVA (A.A) - 04.12.2010 - İç hat seferini yaparken motorlarının durması yüzünden Moskova'daki Domodedova havaalanına acil iniş yapan, ardından pistten çıkan Dağıstan Havayolları'na ait uçakta 2 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elimize ulaşan son bilgilere göre, acil iniş yapan uçakta 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı" denildi. Dağıstan Havayolları'na ait olan ve içinde 155 kişinin bulunduğu Sovyet yapımı Tupolev 154 tipi uçağın motorlarının neden arızalandığı konusunda açıklama yapılmadı.