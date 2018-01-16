Pistten çıkan uçağın pilotları konuştu: Kontrol bana geçti motor koptu!

Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında uçağın pilotları ve kabin ekibinin ifadelerine başvuruldu. Uçağı en son terk eden pilotlar, iniş sonrasında bilemedikleri bir nedenden dolayı sağ motorun aniden hızlanarak uçağın sola savrulduğu yönünde ifade verdi.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti.



Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, yolcu ve mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için de önlem alındı.



Uçak kazasıyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise uçaktaki pilotlar ve kaben ekibinin ifadesinde başvuruldu. Soruşturmada pilotlara alkol kontrolü de yapıldı. Pilotlarda alkole rastlanmadı.

Kaptan pilot: Kontrol bana geçti motor koptu



Boeing 737-800 tipi uçağın birinci pilotu Ender B., (62), Ankara'dan kalkış yaptıktan inişe kadar uçakta herhangi bir soruna rastlamadıklarını ancak inişten kısa bir süre uçağın sol yöne yöneldiğini ve motorun kopmasıyla toprak zeminde bir süre sürüklediklerini belirtti. İfadesinde uçağın durmamasıyla kontrolün kendisine geçtiğini, fren yaptığını ancak uçağın durmadığını anlatan 41 yıllık pilot Ender B., ifadesinde şunları söyledi:



"41 yıllık pilotum, 3 yıldır bu şirkette görev yapıyorum. Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan kalkış öncesi uçuş seyir defterini aldım, uçakta herhangi bir sorun yoktu. Uçakla 22.30 sıralarında kalkış aldık. İniş ve kalkışlardan 2'nci pilot sorumludur. Kuleyle görüştüm, Trabzon'da havanın yağışlı olduğunu öğrendim. Pist açık ve net gözükmekteydi. 2'nci pilot inişi gerçekleştirdi. Normal bir iniş gerçekleştirdikten sonra uçak durmadı. Uçak durmayınca kontrol otomatik olarak bana geçti. Fren yaptım, uçak sol tarafa yöneldi, bir kez daha durmak için fren yapınca uçak sol taraftan pistten çıktı. Uçağın sağ motoru istem dışı hareketle aniden hızlandı, toprak zemine de çarpan motor bulunduğu yerden koparak denize doğru düştü. Sonra biz de toprak zeminde bir süre sürüklendikten sonra durduk. Hemen kuleyle irtibata geçtik, yardım istedim. Kısa sürede ekipler yanımıza geldi."



Yardımcı pilot: Toprak alanda sürüklendik



Ankara'dan sorunsuz şekilde havalandıklarını anlatan uçağın yardımcı pilotu İrfan Y. (46) ise ifadesinde şunları dedi:



"Ankara'dan sorunsuz şekilde havalandık. Trabzon'da normal bir iniş gerçekleştirdik. Tekerlekler pist zeminine değdi, zeminin ıslak oluşuyla uçak yavaşlamadı. Bunun üzerine uçak deniz yönüne doğru kaymaya başladı, kontrol kaptan pilota geçti. Kontrolün benden çıkmasıyla birkaç saniye sonra uçağın sağ motoru koptu. Toprak alanda sürüklendik. Sonra da yardım talebinde bulunduk."

Başsavcı: Olayı her yönüyle araştırıyoruz



Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, soruşturmaya ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. Trabzon halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başsavcı Kutanoğlu, "Olay olur, soruşturma açılır. Biz de bu olayla ilgili arkadaşlarımızı yönlendirdik ve olaya ilişkin soruşturma başlattık. Şuan soruşturma sürüyor. Verileri görmek lazım. Soruşturma kapsamında gerekli ayrıntılı incelemeler yapılacak. Uçak pilotları ve mürettebatının bilgilerine başvuruluyor. Olayı her yönüyle araştırıyoruz" dedi.



Boeing firması yetkilileri de geliyor



Öte yandan kaza sonrası Boeing firması yetkililerinin de Trabzon Havalimanı'na gelerek uçak kazası ile ilgili inceleme yapacağı öğrenildi. Teknik uzmanların da yer alacağı firma yetkilileri ürettikleri Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı ile ilgili ayrıntılı inceleme yapacak. Uçağın 5 yıldır uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Sigorta şirketi raporu bekleniyor



Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçağın çıkarılması için çalışmalara başlanamadı. Denize kaymaması için saplandığı yere halatla sabitlenen uçak için sigorta şirketinin yaptırdığı teknik inceleme sonrası hazırlanacak rapor bekleniyor. Teknik analiz raporu sonrası uçurulabileceğine karar verilmesi halinde uçak, ağır tonajlı vinçler ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait kurtarma aparatlarıyla çekilerek, çıkarılacak. Yeniden uçurulamayacağı yönünde rapor hazırlanırsa uçağın bulunduğu yerde parçalara ayrılarak, enkazının kaldırılması planlanıyor. Bu aşamada, önce yakıtı boşaltılacak uçaktaki valizler tahliye edilecek. Uçağın deniz düşen sağ motoru da kıyıya çıkarılarak, incelemeye alınacak.

Bakanlık ekibi pisti inceledi



Öte yandan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca oluşturulan uzman ekip, Trabzon Havalimanı’nın pistinde incelemelerde bulundu. Havalimanı pisti, 1- 30 Kasım 2017 tarihlerinde 11:00- 16:00 saatlerinde, hava trafiğine kapatılarak, tadilata alınmıştı. Bu çalışmada, pist asfaltında bakım yapılırken, pist başında bulunan uçakların iniş yaptıktan sonra dönüş yaptıkları manevra alanı da genişletilmişti.

Dolgu yapılıyor

Uçağın saplandığı yerden çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışma kapsamında, ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için dolgu çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uçağın saplandığı yere kamyonlarla malzeme taşıyarak, alanın genişlemesini sağlıyor.