Pistorius'a cinayetten 6 yıl hapis cezası



Sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü iddiasıyla ikinci kez yargılanan ve 4 ay önce cinayet işlemekten suçlu bulunan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius hakkında verilen ceza açıklandı.

Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da görülen davada yargıç Thokozile Masipa, Pistorius'un 29 yaşındaki sevgilisini 2013 yılında evdeki tuvalet kapısının arkasından ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Pistorius iki kez yargılandı

Pistorius ise yargılama sırasında 29 yaşındaki Steenkamp'ı kasten öldürmediğini, kapının arkasında hırsız olduğunu düşünerek ateş ettiğini söylemişti.

Ancak mahkeme heyeti dört ay önce sonuçlanan ikinci yargılama sonrasında dizlerinden aşağısı ampute olan atlet Pistorius'un cinayetin meydana geldiği 2013'ün Sevgililer Günü'nde "suç işleme maksadıyla" sevgilisine ateş ettiği hükmüne varmıştı.

Savcılık Pistorius'un 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

Pistorius, Ekim 2014'te sonuçlanan ilk yargılamada ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, bir yıl sonra cezası kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Ancak Ekim 2015'te sonuçlanan temyiz davasında Pistorius'un "suç işlemek maksadıyla ateş ettiği" sonucuna varılmış ve Pistorius cinayetten suçlu bulunmuştu.

Olimpiyat şampiyonu

Oscar Pistorius 17 yaşında ampute atlet olarak tanınmıştı. 2004 yılında Atina’da düzenlenen Paralimpik Oyunları’na katılan atlet 100 metrede bronz, 200 metrede altın madalya kazanarak dünya rekoru kırdı. Pistorius doğuştan gelen bir gen rahatsızlığı nedeniyle bacaklarının alt kısmını kaybetmiş ve 11 aylıkken bacakları diz kapağından kesilmişti.