Pistorius 'taksirle ölüme sebebiyetten' suçlu bulundu

Güney Afrikalı ampüte atlet Oscar Pistorius'un, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürmesiyle ilgili davada yargıç, atletin "taksirle ölüme sebebiyet verdiğine" karar verdi. Ancak Pistorius cezası belli olana kadar kefaletle serbest bırakıldı.

Pistorius davasına bakan Yargıç Thokozile Masipa, atletin, kız arkadaşı Steinkamp'ı yanlışlıkla öldürdüğüne, fakat kusurlu davrandığına kanaat getirdiğini açıkladı.

Yargıç, dünkü duruşmada, atletin kız arkadaşını "kasıtlı ve önceden planlanmış cinayet" ile öldürdüğüne dair yeterince delil bulunmadığına hükmetmişti.

İki takma bacakla Olimpiyat oyunlarında Güney Afrika adına yarışmış olan atlet Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı geçtiğimiz yıl sevgililer gününde öldürmekle suçlanıyordu.

Pistorius, Steenkamp'ın elindeki silahtan çıkan kurşunlarla öldüğünü kabul etse de o sırada eve bir hırsızın girdiğini zannettiğini ve sevgilisi Steenkamp'ı hırsız sanarak silahı ateşlediğini söylüyordu.

Atlet bu sabah korumalar eşliğinde Pretoria'daki mahkemeye geldi.

Güney Afrika'da 'kusurlu cinayet' olarak ifade edilen suç, öldürme niyeti olmaksızın, ihmal sonucu işlenen cinayet anlamına geliyor ve 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

'Planlayarak öldürmedi'

Davaya bakan Yargıç Masipa dünkü açıklamasında, savcılığın Pistorius'un kasıtlı adam öldürdüğünü kanıtlayamadığına, ancak atletin savunmasındaki "cinayet işleyecek kapasiteye sahip değil" tezinin ise yeterli olmadığına kanaat getirdiğini belirtmişti.

Yargıç Masipa, "Sanığın olay anında doğru ile yanlışı ayırt edebilecek algıya sahip olduğuna ikna oldum" dedi.

Yargıç, Pistorius'un aceleci davrandığını ve aşırı güç kullandığını da ifade etti.

27 yaşındaki Pistorius'un kız arkadaşını planlayarak öldürme suçunu işlediğine kanaat getirilseydi ömürboyu hapis cezasına çarptırılması gündeme gelecekti.

Pistorius'un kasıtlı cinayetten suçlu bulunması durumunda en az 15 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemdeydi ancak Hâkim Masipa, "Sanık tuvalette birisi olduğunu düşünerek silahını dört el ateşledi. Bu sırada tuvalet kapısı kapalıydı. Kapının ardındaki kişinin başka birisi olduğunu düşünen sanık, Reeva Steenkamp'ı öldürdü" dedi.

Pistorius "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunduğu için en fazla 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Hukukçular 7-10 yıl arasında bir hapis cezasına çarptırılmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Pistorius, 13 Ekim'de nihai karar açıklanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.