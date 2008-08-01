Pistons'ın yeni antrenörü Curry

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Doğu Konferansı final serisinde Boston Celtics'e 4-2 elenerek sezonu kapattıktan sonra antrenör Flip Saunders'ın görevine son veren Detroit Pistons, yardımcı antrenörlerden Michael Curry ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.



Detroit Pistons Basketbol Şube Başkanı Joe Dumars, Associated Press'e yaptığı açıklamada, yeni antrenörlerinin Michael Curry olacağını söyledi.



Geçtiğimiz hafta Pistons ile yollarını ayıran Flip Saunders'ın yardımcılığını yapan Curry'nin, yıllık 2.5 milyon dolar alacağı ifade edildi.



NBA'deki oyunculuk kariyerine 1993-1994 sezonunda Philadelphia 76'ers'ta başlayan 39 yaşındaki tecrübeli isim, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Washington Wizards ve Indiana pacers takımlarında forma giydi ve 2004-2005 sezonunda oyunculuk kariyerine son verdi.



Savunmada sergilediği olağanüstü performans ve liderlik özelliğiyle NBA'de tuttunmayı başaran Curry, 4.5 sayı – 1.6 ribaunt kariyer ortalaması tutturdu.

