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Spor

Pistons Kurtlar'a yem oldu

NBA'de Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Detroit Pistons, Batı Konferansı'nın iddiasız ekiplerinden Minnesota Timberwolves'u ağırladı.

24 Kasım 2008 02:00

NBA'de Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Detroit Pistons pazar gecesi Batı Konferansı'nın iddiasız ekiplerinden Minnesota Timberwolves'u ağırladı.

maç öncesi herkesin favorisi olan Pistons, rakibi önünde baştan sona çok kötü bir oyun sergilediği maçı 106-80 kaybederek taraftarını üzdü.

% 37 saha içi yüzdesiyle oynayan Pistons karşısında % 53 ile oynayan konuk ekipte son günlerde, yeterince agresif oynamadığı için eleştirilen Randy Foye 23 sayı, 14 asist, Ryan Gomes 20 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, Al Jefferson 19 sayı, 8 ribaunt ve Craig Smith 16 sayı, 9 ribaunt ile yıldızlaşan isimler oldular.

Allen Iverson'ın 9, Rip Hamilton'ın ise 7 sayıyla kötü bir gece geçirdiği Michigan ekibinde ise Tayshaun Prince 20 sayı, Jason Maxiell 12 sayı, 8 ribaunt ile oynadı. Takımda ayrıca Allen Iverson, Rip Hamilton, Rasheed Wallace üçlüsü toplam 8/32 saha içi yüzdesiyle oynadı.

Pistons, Allen Iverson'ın takıma katılmasının ardından oynadığı dokuz maçta sadece dört galibiyet alabildi. Bu arada geçtiğimiz haftasonu da Detroit şehri için adeta kabus gibi geçti zira Pistons'ın yanısıra şehrin NCAA'de temsil edilen iki okulu Michigan Üniversitesi ve Michigan State Üniversitesi ile Amerikan Futbol Ligi'nde mücadele eden Detroit Lions haftayı yenilgiyle kapattılar. Bu arada Pistons, bu sezon oynadığı üçüncü pazar maçından dan mağlubiyetle ayrılarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

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