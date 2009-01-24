Pistons evinde kayıp



NBA'de Detroit Pistons, Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks'e seyircisi önünde 112-91 mağlup olarak son 8 maçtaki 6. yenilgisini aldı.



Allen Iverson-Chauncey Billups takasının ardından beklentilere cevap veremeyen Pistons, tecrübeli yıldız Richard Hamilton'ın yedek soyunduğu karşılaşmada Dallas Mavericks'e sahasında 112-91'lik sonuçla boyun eğdi.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Dirk Nowitzki ve Josh Howard'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Mavericks, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 20-15 önde girdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk takım, çeyreği de 31-25 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe kenardan gelen oyuncuların skora yaptığı katkıyla birlikte çok hızlı giren Mavericks, skoru 43-34'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Oyuna sonradan giren Richard Hamilton'ın sayılaryla farkı 3 sayıya kadar indirmeyi başaran Pistons, Dirk Nowitzki-Josh Howard ikilisini durduramadı ve soyunma odasına 63-51 geride gitti.



İkinci yarıyla Allen Iverson'ın sayılarıyla başlayan Pistons, savunmada beklenen performansı sergileyemedi. Konuk takım farkı 20 sayıya kadar çıkartırken, üçüncü çeyreği de 90-72 önde tamamladı.



Son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Mavericks, Pistons'ın farkı kapatmasına izin vermedi ve sahadan 112-91'lik skorla galip ayrıldı.



Alman yıldız Dirk Nowitzki 26 sayı – 7 ribaunt – 2 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Josh Howard 22 sayı - 5 ribaunt – 2 top çalmayla, kenardan gelen Brandon Bass 18 sayı – 6 ribaunt – 3 asistle, Jason Kidd 11 sayı – 10 asist – 3 riabuntla katkı yaptı.



Pistons'ta oyuna sonradan giren Richard Hamilton 17 sayı – 3 ribaunt – 3 asistle skor yükünü çekerken, Tayshaun Prince 12 sayıyla, Allen Iverson 11 sayı – 2 ribauntla oynadı.



San Antonio Nets engelini aştı



NBA'de San Antonio Spurs, Tim Duncan'ın 30 sayı – 15 ribaunt – 5 asist – 4 blokluk performansıyla New Jersey Nets'i sahasında 94-91 yendi.



Güneybatı Grubu lideri San Antonio Spurs, son 4 maçını kaybeden New Jersey Nets'i evi AT&T Center'da ağırladı.



Tecrübeli yıldızı Tim Duncan'ın olağanüstü performansıyla rakibini mağlup etmeyi başaran Spurs, sahadan 94-91'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Teksas ekibi, üst üste 4. galibiyetini aldı.



Karşılaşmanın ilk çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olurken, Tim Duncan'ın pota altındaki etkili oyunuyla Spurs ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunma yaparak ev sahibi ekibe kolay sayı şansı tanımayan Nets, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve soyunma odasına 50-44 önde gitti.



İkinci yarıya savunmada daha iyi bir başlangıç yapan Spurs, Tim Duncan ve Tony Parker'ın üst üste kaydettiği basketlerle farkı kapatarak öne geçti. Ev sahibi ekibin savunmasını aşmakta zorlanan Nets, son çeyreğe de 72-66 geride başladı.



Son çeyrekte konuk takım farkı 1 sayıya kadar indirmesine rağmen, Michael Finley'nin bitime 22 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle rahat bir nefes alan Spurs, maçı da 94-91'lik skorla kazanmayı bildi.



Spurs'de Tim Duncan 30 sayı – 15 ribaunt – 5 asist – 4 blokla maça damgasını vuran isim olurken, Tony Parker 17 sayı – 4 asist – 2 ribauntla, Roger Mason 14 sayı – 3 asist – 2 ribauntla salondan ayrıldı.



Konuk ekipte ise, Devin Harris'in 27 sayı – 4 top çalma – 3 asist – 2 ribauntu ile Vince Carter'ın 26 sayı – 6 asist – 3 ribauntu galibiyet için yeterli olmadı.



LEBRON YİNE SAHNEDE



Cleveland Cavaliers, süper yıldızı LeBron James'in son saniyede kaydettiği basketle Golden State Warriors'ı deplasmanda 106-105 yendi.



Doğu Konferansı'nda Dwight Howard'ın ardından en fazla oy alan oyuncu olarak All-Star hafta sonuna katılma hakkı kazanan LeBron James, 32 sayı – 9 ribaunt – 8 asist – 3 top çalma – 2 blokluk performansıyla Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda galibiyete taşıyan isim oldu.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk ekip Cleveland Cavaliers 28-26 önde kapattı. İkinci çeyrekte de büyük bir çekişme yaşanırken, ev sahibi takım soyunma odasına 55-54'lük skorla geride gitti.



İkinci yarıda LeBron James'in basketleriyle karşılaşmaya ağırlığını koymaya çalışan Cavaliers, son çeyreğe de 3 sayılık avantajla girdi.



Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne olurken, son 6 saniyeye Stephen Jackson'ın basketiyle Warriors 105-104 önde girdi. Son hücumda sahneye çıkan LeBron James'in basketiyle 106-105 öne geçen Cavaliers, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Cavaliers'ta Mo Williams 14 sayı – 6 asistle LeBron James'in ardından en skorer isim olurken, eski Fenerbahçe Ülker'li Tarence Kinsey 11 sayı – 3 ribauntla oynadı.



Ev sahibi ekipte tecrübeli oyuncu Stephen Jackson karşılaşmayı 24 sayı – 8 ribaunt – 8 asistle, kenardan gelen Corey Maggette 23 sayı – 8 ribaunt – 2 asistle, Monta Ellis 20 sayı – 3 ribaunt – 3 asistle tamamladı.