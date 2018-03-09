T24 LogoT24 Logo
Gündem

PİSTONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI 

  * Kargo ile Suudi Arabistan'a yollanmak istenen iş makinesi pistonlarının içinden 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirildi

09 Mart 2018 15:40

 

* Kargo ile Suudi Arabistan\'a yollanmak istenen iş makinesi pistonlarının içinden 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda uyuşturucunun kargo ile Suudi Arabistan\'a yollanacağı belirlendi.  5 Şubat\'ta bir kargo firmasının Küçükçekmece\'de bulunan şubesine baskın yapıldı. Suudi Arabistan\'a yollanmak üzere teslim edilen iş makinesi pistonlarında inceleme yapıldı. 9 pistonun içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit eden polis, pistonları keserek 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı çıkardı. Uyuşturucuları kargo şubesine veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında yaptığı operasyonlarda 5 milyon 773 bin 235 tane uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Görüntü Dökümü
---------
(POLİS KAMERASI)
-Polis ekiplerinin kargo kutularını açması
-Polis ekiplerinin pistonları açması 
-Pistonların sökülmesi 
-Pistonların içinden çıkan uyuşturucu haplar 
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KargoSuudi ArabistanHaberKENARLIİSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolisinKüçükçekmeceUyuşturucularıNarkotikNarkotik Suçlarla MücadeleGörüntü Dökümü POLİS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24