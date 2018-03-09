PİSTONDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI 

* Kargo ile Suudi Arabistan\'a yollanmak istenen iş makinesi pistonlarının içinden 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polisin yaptığı çalışmalarda uyuşturucunun kargo ile Suudi Arabistan\'a yollanacağı belirlendi. 5 Şubat\'ta bir kargo firmasının Küçükçekmece\'de bulunan şubesine baskın yapıldı. Suudi Arabistan\'a yollanmak üzere teslim edilen iş makinesi pistonlarında inceleme yapıldı. 9 pistonun içinde uyuşturucu madde olduğunu tespit eden polis, pistonları keserek 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı çıkardı. Uyuşturucuları kargo şubesine veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2017 yılında yaptığı operasyonlarda 5 milyon 773 bin 235 tane uyuşturucu hap ele geçirmişti.

Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin kargo kutularını açması

-Polis ekiplerinin pistonları açması

-Pistonların sökülmesi

-Pistonların içinden çıkan uyuşturucu haplar

-Genel ve detay görüntüler

