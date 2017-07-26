Piston içinde ihraç edilen 52 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da polis tarafından, ihraç edilecek pistonların içinde yurt dışına uyuşturucu hap sevk etmek istediği belirlenen şebekenin deposuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 havalı piston ile 52 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, Suriye uyruklu oldukları belirtilen şebeke üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Konya ve Hatay Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Konya'da Suriye uyruklu bir şebekenin "piston ihracatı" adı altında uyuşturucu hapları yurt dışına satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis tarafından Konya'da merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki ayrı adreste bulunan depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 havalı piston, 52 bin "Captagon" uyuşturucu hap, 1 tabanca, pistonların ambalajlanmasında kullanılan şerit makinesi, matkap ve terazi ele geçirildi.



Suriye uyruklu oldukları belirtilen şebeke üyelerinin satın aldıkları pistonların içindeki mekanizmaları genişleterek daha fazla uyuşturucu hap sığdırdıkları, hapları doldurduktan sonra da yeniden ambalajlayıp, yurt dışına sevkiyat yapmak için hazır hale getirdikleri belirlendi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.