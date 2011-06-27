-PİSTİN İŞLETMECİSİ KENDİNİ SAVUNDU İZMİR (A.A) - 27.06.2011 - İzmir'de dün bir kişinin ölümüyle sonuçlanan motosiklet kazasının meydana geldiği Ülkü Yarış Pisti'nin işletmecisi Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, kazanın pistin eksikliğinden kaynaklanmadığının, kamera kayıtlarından açıkça görüldüğünü savundu. Ülkü, kazanın meydana geldiği bölümde, İzmir Ülkü Yarış Pisti'nin Türkiye'nin ikinci büyük pisti olma özelliğini taşıdığını belirtti. Yerli sporcuların en fazla kullandığı İzmir Ülkü Yarış Pisti'nin tüm güvenlik standartlarına sahip olduğunu anlatan Ülkü, dünkü kazanın kendilerini çok üzdüğünü, kazanın ardından uzmanlarla birlikte kamera kayıtlarını inceleyerek, olası nedeni saptamaya çalıştıklarını söyledi. Ülkü, dünkü kazanın yarış pistlerinde rastlanan ''normal bir kaza'' olmadığını, normalde motosikletlerin hızlarını saatte 40 kilometreye kadar düşürdükleri düzlükte, hızını düşürmeyen motosikletin pistin dışına çıkarak, kenarda bulunan servis aracına çarptığını ifade etti. Kamera kayıtlarında motosikletin hız kesmediğinin açıkça görüldüğünü, fren izine rastlanmadığını kaydeden Ülkü, ''Kaza pistin eksikliğinden kaynaklanmıyor, bu kamera kayıtlarından da açıkça görülüyor. Kazanın gaz kilitlenmesi ya da bir sağlık sorunundan kaynaklanmış olma ihtimalini düşünüyoruz. Bu pisti tanıyan, virajı da iyi bilen bir sporcumuzdu. Motosikletin yoldan çıktığı bölüme saatte 200 kilometre hızla girmek akıl mantık işi değil'' dedi. Ülkü, ''Servis aracı olmasa ölüm olmazdı'' şeklinde eleştiriler bulunduğunu, servis aracının güvenli bölge içinde yer aldığını, bugüne kadar o bölgede hiçbir kazaya rastlanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Zaten servis aracı orada olmasa, arkada metal reklam panoları var. 200 kilometre hızla metal panolar da güvenli olmazdı. Ayrıca pistin tozlu olduğu ile ilgili de bir iddia da bulunulmuş. Pistin tozlardan arındırıldığını gösteren kamera kayıtlarımız var.'' Kazanın tüm motosiklet severleri üzdüğünü ifade eden Ülkü, Türkiye'de bu sporu geliştirmeye çalıştıklarını ancak yanlış bilgiler içeren iddialar yüzünden, sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. İzmir'in Pınarbaşı semtindeki yarış pistinde dün Vecihi Erkin Korkmaz'ın (50) kullandığı 34 FV 122 plakalı motosiklet Egem virajında kontrolün yitirilmesi sonucu pistten çıkarak, park halindeki 35 AH 9353 plakalı minibüse çarpmış, kazada Korkmaz hayatını kaybetmişti