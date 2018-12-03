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Pisti ıskalayan paraşütçü direkte asılı kaldı

Aydınlatma direğinde asılı kalan genci itfaiye indirdi

03 Aralık 2018 17:29

Kayseri'deki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tekli atlayış yapan 24 yaşındaki Kaan Atasever, iniş alanını ıskalayınca aydınlatma direğine takılı kaldı. Gencin yardımına itfaiye yetişti. 

Olay dün akşam meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tekli (single) atlayış yapan Kaan Atasever, iniş sırasında aldığı ters rüzgarın etkisiyle pisti ıskalayarak yeniden havalandı. Bu sırada paraşütü, iniş alanı yakınındaki aydınlatma direğine takıldı. Paraşütçü genç ise aydınlatma direğine tutundu. Olay üzerine paraşüt iniş alanına elektrik şirketi yetkilileri ve itfaiye çağrıldı.

Paraşütçü genç, itfaiye ekipleri tarafından takıldığı aydınlatma direğinden kurtarıldı.

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