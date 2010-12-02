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PİŞMANLIK YASASI'NDAN FAYDALANMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2010 16:35

-PİŞMANLIK YASASI'NDAN FAYDALANMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, pişman olduğunu belirterek, Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istediğini söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasında Hilmi Öztürk'ün tanık olarak dinlendiği sırada söz alan Arslan, ''Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak istiyorum. Gelişen durumda pişmanlığım söz konusu'' dedi. Arslan, ''Devlete bağlılığımı bildiriyorum. Devletimi yıkmak yönünde herhangi bir teşebbüsüm yok. Pişmanım. Devletimi yıkmaya niyetim yok. Kanunlara, herkese saygım var'' diye konuştu. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de ''Alparslan, anlatmak istediğin bir şey var mı? İstesen seni tek başına da dinleriz'' dedi. Arslan'ın ''Rahatsızım'' diyerek devlete, kanunlara olan bağlılığını tekrarlaması üzerine Şengün, mikrofonu kapatarak Alparslan Arslan'ın konuşmasını durdurdu. 

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