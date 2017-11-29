"Pişmanım" dediği için tahliye edilmişti; tekrar IŞİD'e katıldı

Türkiye’de tutuklanan ilk IŞİD’li olan ve örgüt üyeliğinden ceza alıp “pişmanım” dediği için tahliye edilen Musa Göktaş’ın tekrar IŞİD’e katıldığı ortaya çıktı. 10 Ekim dosyasındaki belgeye göre Göktaş hâlâ Suriye’de. Mahkeme, Göktaş’a 6 yıl hapis cezası verip yurtdışı çıkış yasağı koyarak tahliye etmişti.

Cumhuriyet'te Alican Uludağ'ın imzasıyla yayımlanan (29 Kasım 2017) haber şöyle:

Ankara’da fırıncılık yapan Musa Göktaş, 15 yaşındaki ikiz oğulları A. ile M.’yi de alarak 8 Ekim 2014’te IŞİD’e katılmak için Suriye’ye geçti. Burada ikizlerle birlikte 4 aya yakın kalan Göktaş, iddialara göre evini satıp eşini de yanına alarak 27 Ocak 2015’te kaçak yollarla Türkiye’ye geçti. İkiz çocuklar ise Suriye’de kaldı. Sınırdan geçtikten sonra Gaziantep’te bindiği otobüste polisin kimlik kontrolü sırasında yakalanan Göktaş’ın üzerinden örgüt tarafından verilen kimlik çıktı. Ankara’ya getirilen Göktaş, Şubat 2015’te tutuklandı. Göktaş, Türkiye’de IŞİD üyeliğinden tutuklanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Mahkeme, ilk duruşmada Göktaş’ı “Serbest kalması halinde tekrar kaçma ihtimali bulunduğu” gerekçesiyle tahliye etmedi. Mahkeme, 28 Mayıs 2015’te yapılan yargılama sonucunda Göktaş’a örgüt üyeliğinden ceza verirken iyi hal indirimi de uyguladı. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Göktaş, kararla birlikte yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Mahkemenin serbest bıraktığı Musa Göktaş’ın akıbetiyle ilgili bilgi Gar dosyasından çıktı. IŞİD’in Ankara yapılanmasına ilişkin Ankara Emniyeti tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, Musa Göktaş ile ilgili bölümde, “Musa Göktaş, tahliye olduktan sonra tekrardan çatışma bölgelerine gittiği ve halen çatışma bölgelerinde olduğu değerlendirilmektedir” denildi.