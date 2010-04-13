T24 - Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunan İsmail Ç.'nin, polisteki ifadesinde, "yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu ve Türk halkından özür dilediğini" söylediği öğrenildi.



Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralık 2009'da düzenlenen olaylı gösterinin ardından tutuklanan Turan ve Metin Bilen kardeşlerin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasının ardından Ahmet Türk'e, yumruklu saldırıda bulunan İsmail Ç. (27) ile Türk'ün içinde bulunduğu araca bir cisim attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur K'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.



İsmail Ç. emniyetteki sorgusunda, askerlik görevini 6 yıl önce KKTC'de yaptığını, ruhsatsız silah bulundurmaktan hakkında işlem yapıldığını ve 18 gün tutuklu kaldığını belirterek, herhangi bir siyasi parti ve dernekle ilişkisi olmadığını belirtti.



Adliye binasının karşısındaki bir kahvehanede çalıştığını ifade eden İsmail Ç, kalabalığı görünce merak üzerine adliye önüne geldiğini, Ahmet Türk'ün basın açıklaması yaptığını anlayınca dinlemeye başladığını, açıklaması bitip aracına yöneldiği sırada, yanına gelince "şehitlerden dolayı terör örgütünün basın sözcülüğünü yaptığını düşündüğü için bir anda gözünün karardığını, bir anlık hırsına yenik düşerek eylemi gerçekleştirdiğini" söylediği öğrenildi.



İsmail Ç, "söz konusu dava ve Ahmet Türk'ün Samsun'a geleceği konusunda daha önceden bilgisi olmadığını ve bir plan kurmadığını" ileri sürdü.



İfadesinde, "olayın bu şekilde bir sonuç doğuracağını tahmin etmediğini, herhangi bir şey elde etmeyi amaçlamadığını da belirttiği" öğrenilen İsmail Ç'nin, "Yapmış olduğum bu eylemden dolayı çok pişmanım ve Türk halkından özür diliyorum" dediği bildirildi.



Bu arada, olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen iki müfettişin Samsun'a gelerek çalışmalarına başladığı kaydedildi.



İsmail Ç. ve Uğur K'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.









