T24 LogoT24 Logo
Gündem

PİŞMAN OLAN 9 TERÖRİST SERBEST DİYARBAKIR (A.A)

04 Ocak 2011 13:53

-PİŞMAN OLAN 9 TERÖRİST SERBEST  DİYARBAKIR (A.A) - 04.01.2011 - Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan biri çocuk 9 kişi, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplardan bir süre önce kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyesi 9 kişinin dosyası Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 9 kişi, TCK'nın ''etkin pişmanlık'' hükmünden yararlanarak salıverildi.  Bu arada şahıslardan biri, hakkında başka bir suçtan tutukluma kararı bulunduğu için cezaevine konuldu.  Geçen hafta terör örgütü PKK'ndan kaçan ve aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24