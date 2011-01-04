-PİŞMAN OLAN 9 TERÖRİST SERBEST DİYARBAKIR (A.A) - 04.01.2011 - Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan biri çocuk 9 kişi, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplardan bir süre önce kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK üyesi 9 kişinin dosyası Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. 9 kişi, TCK'nın ''etkin pişmanlık'' hükmünden yararlanarak salıverildi. Bu arada şahıslardan biri, hakkında başka bir suçtan tutukluma kararı bulunduğu için cezaevine konuldu. Geçen hafta terör örgütü PKK'ndan kaçan ve aralarında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.