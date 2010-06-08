Piskopos cinayetinde karanlık güç iddiası

T24 - İtalya'da Vatikan'a bağlı haber portallarından biri olan Asia News'te , Papalık Anadolu Temsilcisi Piskopos Luigi Padovese'nin şoförü tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin, ''karanlık güçlerin işi'' olabileceği iddia edildi.



Haber portalında, Geries Othman imzasıyla ilk sayfadan yayımlanan değerlendirmede, cinayeti itiraf eden şoför Murat Altun'un psikolojik sorunlar yaşadığı yönündeki açıklamaların doğru olmayabileceği ima edildi.



Haberde, ''Dört yıldan beri piskoposun hizmetinde olan 26 yaşındaki katil zanlısının, akli sorunları olduğu iddiasının artık savunulabilir bir yanı yok. Kilisenin avukatı Ercan Eriş'e göre, katil zanlısının bir gün içinde depresif biri haline gelmesi olanaksız. Kaldı ki bunu kanıtlayacak hiçbir sağlık raporu da yok. Delikanlının aklının yerinde olduğu kesin. Son dönemlerde depresyonda olduğunu söylemekte olduğu belirtiliyor. Ama artık bu sözün, olay sonrasında kendini savunmaya yönelik bilinçli bir strateji olduğu düşünülüyor'' ifadelerine yer verildi.



Haberde, yeni bilgilerin, katil zanlısının, ''akli sorunları olan bir kişi olduğu'' biçimindeki ilk açıklamaları çürüttüğü ileri sürüldü.



Papa 16. Benediktus'un, cinayeti Türkiye'ye ya da Türklere mal etmemek gerektiği biçimindeki uyarısının ''yerinde olduğu'' vurgulanan haberde, ''Türkiye'deki Katolikler ve kimi sivil toplum kuruluşlarının polisin olaya ilişkin soruşturmayı, zanlının 'akli sorunları' aşamasında bırakmamasını talep ettikleri belirtildi.



Türk yetkililerin de kilisenin de İskenderun'daki cinayeti aydınlatmak durumunda olduğuna işaret edilen yazıda, ''Gerçeği ortaya çıkarmak Türk devletinin görevi. Ama aynı zamanda kilisenin de görevi'' değerlendirmesinde bulunuldu.



Yazıda, Türkiye'deki hükümetin ve yetkililerin cinayeti aydınlatma sözü verdikleri de kaydedildi.





