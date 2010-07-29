-PISERCHIA: DİREKLERİ GEÇEMEDİK BERN (A.A) - 28.07.2010 - Young Boys Antrenörü Erminio Piserchia, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı kısa bir şekilde değerlendiren Piserchia, takımının Fenerbahçe'ye karşı oldukça üstün bir mücadele ortaya koyduğunu kaydederek, ''Maalesef direkleri geçemedik. İlk 10 dakika kötü başladık, 1-0 geriye düştük. Sonra oyunu elimize aldık. Rakibimize karşı oldukça üstündük. Emeğimizin karşılığını alamadık. Ama biz bu futbolu devam ettirirsek, sanıyorum İstanbul'da ufak da olsa bir şansımız var'' şeklinde konuştu.