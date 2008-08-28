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Dünya

Pisa Kulesi'ne rakip çıktı

İtalya'nın eğikliğiyle ünlü Pisa kulesine Hollanda'dan rakip çıktı. 12'nci yüzyıldan kalma kilise kulesi, Pisa'dan daha fazla eğiliyor.

28 Ağustos 2008 03:00

İtalya'nın eğikliğiyle ünlü Pisa kulesine Hollanda'dan rakip çıktı. Pisa gibi ünlü olmayan Hollanda'nın Bedum kasabasındaki 12. yüzyıldan kalma 36 metrelik kilise kulesinde yapılan ölçümler, kulenin Pisa'dan artık daha fazla eğilmekte olduğunu gösterdi.

Geometri uzmanı Jacob van Dijk, 55,86 metre uzunluğundaki Pisa'nın eğiminin 4 metre, Bedum'daki 35,7 metre yüksekliğinde olan kulenin eğiminin ise 2,61 metre olduğunu belirtti.

"İki kulenin yüksekliği aynı olsaydı, Bedum'un eğimi 6 metreye çıkardı" diyen Van Dijk, Pisa'nın artık Bedum'dan daha az eğilmeye devam ettiğini hatırlattı.

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