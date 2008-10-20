Pis su arıtma tesisine 'Bush' ismi

Oceanside Su Kirliliği Kontrol Fabrikası'nın (Oceanside Water Pollution Control Plant) adının "George W. Bush Pis Su Arıtma Tesisi" olarak değiştirilmesi için kampanya başlatan Brian McConnell, yerel basına yaptığı açıklamada, bunun "saçma" bir fikir olduğunu kabul ettiğini, ancak bunun, başkanın adının hiçbir yere verilmesini istemeyen Bush karşıtlarının kabul edebileceği bir öneri olduğunu söyledi.Oylamanın yapılmasına şu ana kadar 12 bin kişi imzalarıyla destek verirken, Cumhuriyetçi Parti'nin yerel yetkilileri oylamanın iptal edilmesi için çalışıyor.