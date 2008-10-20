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Dünya

Pis su arıtma tesisine 'Bush' ismi

Görev süresinin dolmasına üç ay kalan Başkan George W. Bush'un adının bir pis su arıtma tesisine verilip verilmeyeceği yapılacak oylama sonucu belli olacak

20 Ekim 2008 03:00

ABD'nin San Francisco kentinde, görev süresinin dolmasına üç ay kalan Başkan George W. Bush'un adının bir pis su arıtma tesisine verilip verilmeyeceği, yapılacak oylama sonucu belli olacak.

Oceanside Su Kirliliği Kontrol Fabrikası'nın (Oceanside Water Pollution Control Plant) adının "George W. Bush Pis Su Arıtma Tesisi" olarak değiştirilmesi için kampanya başlatan Brian McConnell, yerel basına yaptığı açıklamada, bunun "saçma" bir fikir olduğunu kabul ettiğini, ancak bunun, başkanın adının hiçbir yere verilmesini istemeyen Bush karşıtlarının kabul edebileceği bir öneri olduğunu söyledi.


Tesisin adı değişirse, küçük fotoğraftaki gibi olacak

Oylamanın yapılmasına şu ana kadar 12 bin kişi imzalarıyla destek verirken, Cumhuriyetçi Parti'nin yerel yetkilileri oylamanın iptal edilmesi için çalışıyor.

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