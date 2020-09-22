"Pis sarhoşlar" dediği bisikletli kadın yolcuya saldıran özel halk otobüsü şoförünün lisansı askıya alındı

Önceki gün katlanan bisikletiyle otobüsüne binen kadına ,“Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar” diyerek saldıran İstanbul’daki özel halk otobüsü şoförünün lisansı askıya alındı.

Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm İETT araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip “Maymunluk yapıyorsun burada”, “Bunun bir de inerkeni var” diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü kadın yolcunun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

İBB lisansı askıya alındı

Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır” sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.