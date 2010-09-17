-''PIRPIR HALİM'' UĞURLANDI MARMARİS (A.A) - 17.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Halim Çorbalı, Marmaris'te toprağa verildi. 1987-1989 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türk futboluna önemli hizmetleri bulunan ve 15 Eylül günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde vefat eden Çorbalı'nın cenazesi, Armutalan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra vasiyeti üzerine Armutalan Mezarlığı'nda defnedildi. Halim Çorbalı'nın tabutunun üzerine, Gençlerbirliği'nde giydiği ''Pırpır Halim'' yazan forması konuldu. Cenaze törenine TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özerten, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Nuri Demircan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Atlı ile Çorbalı'nın yakınları katıldı. Törene katılamayan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, TFF Başkanı Mahmut Özgener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Orduspor takımlarının çelenkleri cami avlusunda yer aldı. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Özerten, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halim Çorbalı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, ''Kendisi hakem olmadığı halde Merkez Hakem Başkanlığı yapan tek kişiydi. Adam gibi adamdı. Gençlerbirliği'nde 'Pırpır Halim' lakabıyla tanınan hızlı, çevik ve örnek bir insandı. Türkiye ve Türk sporu için önemli bir kayıp. Nur içerisinde yatsın'' dedi.