Pirlo, Juventus'a geri döndü!

Eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'ta 23 yaş altı futbol takımının başına geçti.



Kariyerinde Juventus, Inter, Milan ve Parma gibi takımlarda oynayan 41 yaşındaki Pirlo, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi ve 6 kez de İtalya Serie A şampiyonu oldu.

41 yaşındaki Pirlo, daha önce yaptığı açıklamada; "En çok duyduğum soru şu; “Neden teknik direktör olmuyorsun?” Neden olayım ki? Hayatım futbol için seyahat etmekle, antrenman yapmakla, kampta geçti. 4 çocuğum var! Hayat kısa ve çocuklarımla olmalıyım" demişti