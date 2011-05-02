T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin parası kaldıysa eşine pırlanta alsın. Pırlantada vergi yok. Mazotta var” dedi. Kılıçdaroğlu, dün seçim çalışmalarını Yozgat’ın ilçelerinde sürdürdü. Karayolu ile Boğazlıyan’a gelen Kılıçdaroğlu, yol boyunca partililerin ilgisi ile karşılaştı.



Kılıçdaroğlu, daha sonra meydanda toplanan coşkulu kalabalığa seslendi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:





'Delikanlı günü'



“1 Mayıs delikanlı olmak günü. 1 Mayıs’ı hep beraber kutlayacağız. İnşallah özgürlükler gelecek özgürce yazacağız. Özgürce konuşacağız telefonlarımızla. Beraber olmamız lazım. Yürek birliği gönül birliği içinde halkın iktidarını savunarak, halk için çalışarak, hortumculara karşı güç birliği yapmalıyız.





'Kübra’nın günahı'



Allah aşkına sormak isterim; gençler iş buldu mu; çiftçi, emekli, işçiler hayatlarından memnun mu? Yoksullukla mücadele etselerdi, 2.5 aylık Kübra annesinin kucağında ölmezdi. Kübra’nın günahı AKP’nin boynundadır, madalya gibi duracaktır. 600 lira aile sigortasından en çok yararlanacak olan esnaf; çünkü kadın, alacak o parayı gidecek esnaftan alışveriş yapacak. Makarnayı gelip verecekler mi diye beklemeyecek. Bu memlekette yolsuzluk olduğunu Mısır’daki sağır sultan biliyor sen nasıl, ‘yok’ diyorsun.





'Mazot için söz'



Soruyorum nasıl oluyor da bu mazot bu kadar pahalı? Dünyanın vergisini vermek neden? Bütün çiftçi kardeşlerime sözüm var. Mazotun litresi 1.5 lira olacak. Hemen itiraz geldi. Nasıl yapacaksın bunu? Çiftçilere söyleyeyim. Paraları kaldıysa eşlerine pırlanta alsınlar. Pırlantada vergi yok. Mazotta vergi var. Neden vergi olur. Biz halk için, tarlasına gidip ürünü ekip alın terinin karşılığını almak için çaba harcayan insan için çalışacağız.





'Askerlik inecek'



Askerlik 9 aya inerse memleketi kim savunacak, dediler. Peki senin oğlun 21 gün askerlik yaptı; o zaman aklına gelmedi mi bu memleketi kim savunacak. Vatandaşın oğluna gelince kim savunacak?”





'Durdurup sarıldı'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün seçim çalışmalarını Yozgat’ın ilçelerinde sürdürdü. Sabah saatlerinde parti otobüsüyle Ankara’dan ayrılan Kılıçdaroğlu, yol boyunca partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Boğazlıyan girişinde 70-80 yaşlarında bir kadın otobüsün önünü keserek Kılıçdaroğlu’na sarıldı. Bu sırada CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil de yaşlı kadının elini öptü.





