Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- MÜCEVHER sektörü temsilcilerinden Altınbaş, Antalya\'da düzenlediği \'Halk Günleri\' etkinliğiyle pırlanta, elmas ve altın ürünlerini maliyetine satışa sundu.

Laura Alışveriş Merkezi\'nde yer alan mağazadaki \'Halk Günleri\'ne ilgi yoğun oldu. \'Stokları bitiriyoruz\' sloganıyla düzenlenen kampanya için mağazaya gelenler, pırlanta, altın ve elmas ürünleri inceledi.

Şirketin Genel Koordinatörü Erdoğan Yalaman, elmas, pırlanta, bilezik, yüzük, kolye ve setlerden oluşan 12 bin parça ürünün, maliyetine satışa sunulduğunu söyledi. Halk günlerinin ilkini geçen yıl gerçekleştirdiklerini anlatan Yalaman, \"İlkine Antalyalılar büyük ilgi göstermişti. Bu yıl da aynı ilgiyi görmeyi istiyoruz. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin, çocuklarını evlendirecek anne- babalar büyük ilgi gösteriyor\" dedi.

Amaçlarının, daha çok müşteriyi, uygun ve kaliteli mücevherle buluşturmak olduğunu kaydeden Yalaman, \"Türkiye\'nin birçok yerinde bunu yapmayı planlıyoruz. Antalya\'da bu defa 10 binin üzerinde müşteri ağırlamayı hedefliyoruz. Kampanya süresince 3 bin 650 TL\'den satılan pırlanta beştaş yüzük 1590 TL, 2 bin 490 TL\'den satılan pırlanta tektaş yüzük 1090 TL, 599 TL\'den satılan altın kolye 299 TL, 499 TL\'den satılan altın yüzük ise 239 TL\'den müşteriye ulaşacak\" dedi.

Altınbaş\'ın maliyetine mücevherat satışları kampanyası 23 Eylül Pazar günü saat 22.00\'ye kadar devam edecek.

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