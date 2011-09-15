T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pırlanta hırsızın midesinden çıktı MADRİD (A.A) 

15 Eylül 2011 00:42

-Pırlanta hırsızın midesinden çıktı MADRİD (A.A) - 14.09.2011 - İspanya'da polis, aradığı çalıntı pırlantayı hırsızın midesinde buldu. Polisten yapılan açıklamaya göre Marbella kentinde İngiliz bir turist, içinde 16 bin 500 dolar değerinde bir pırlanta olan çantasının iyi giyimli iki erkek tarafından çalındığını bildirdi. Çalınan çanta, daha sonra polis tarafından durdurulan ve içinde 4 kişi olan bir araçta bulundu. Araçtaki şüphelilerden birinin elini ağzına götürdüğünü gören polis, bu kişiyi bir sağlık merkezine götürdü. Röntgen taraması sonucu çalınan pırlantayı yuttuğu tespit edilen adam tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24