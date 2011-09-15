-Pırlanta hırsızın midesinden çıktı MADRİD (A.A) - 14.09.2011 - İspanya'da polis, aradığı çalıntı pırlantayı hırsızın midesinde buldu. Polisten yapılan açıklamaya göre Marbella kentinde İngiliz bir turist, içinde 16 bin 500 dolar değerinde bir pırlanta olan çantasının iyi giyimli iki erkek tarafından çalındığını bildirdi. Çalınan çanta, daha sonra polis tarafından durdurulan ve içinde 4 kişi olan bir araçta bulundu. Araçtaki şüphelilerden birinin elini ağzına götürdüğünü gören polis, bu kişiyi bir sağlık merkezine götürdü. Röntgen taraması sonucu çalınan pırlantayı yuttuğu tespit edilen adam tutuklandı.