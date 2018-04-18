T24 LogoT24 Logo
Spor

Piriştina'dan Bucaspor'a prim jesti

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek son 3 haftada kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'dan prim desteği geldi

18 Nisan 2018 14:34

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Afjet Afyonspor\'u 1-0 yenerek son 3 haftada kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor\'a Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'dan prim desteği geldi. Pazar günü sahasında oynayacağı Menemen Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlileri Kaynaklar Tesisleri\'nde ziyaret eden Piriştina, takıma ödül dağıtırken ardından elleriyle futbolculara baklava yedirdi. 
Menemen Belediyespor maçı öncesi oyunculara moral aşılayan Başkan Piriştina, \"Buca size inanıyor\" dedi. 
Her zaman Bucaspor\'un yanında olduğunu belirten Levent Piriştina, \"Takımımızı tribünden destekleyeceğim. Hepsine güveniyorum\" diye konuştu. Futbolcular da Piriştina\'ya galibiyet sözü verdi. Fırtına\'da kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz, pazar günü sahadaki yerlerini alamayacak. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupAfjet AfyonsporBucaspor Buca Belediye Başkanı Levent PiriştinaPazarMenemen BelediyesporKaynaklar TesisleriPiriştinaBelediyesporBaşkan PiriştinaBucasporLevent PiriştinaHepsineFutbolcular

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24