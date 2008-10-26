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Ekonomi

Pirinçte kâbus geri döndü, zam durmuyor

Pirinç fiyatları, ramazan bayramı öncesine göre yüzde 49'a ulaşan oranlarda artış gösterdi.

26 Ekim 2008 03:00

Pirinç fiyatları, ramazan bayramı öncesine göre yüzde 49'a ulaşan oranlarda artış gösterdi.
Karaman'da kurulu Duru Bulgur'un yetkilileri,  yaptığı açıklamada, birkaç ay önce pirinç fiyatlarında aşırı yükselme olduğunu anımsattı.

Baldo pirincin toptan kilo fiyatının yıl içinde 4 YTL'ye kadar çıktığını ifade eden yetkililer, ramazan bayramı öncesinde fiyatların 1,95 YTL'ye kadar gerilediğini söyledi. Son günlerde pirinç fiyatlarında yeniden artış görüldüğünü belirten yetkililer, ''Şu anda baldo pirinç fiyatları 2,90 YTL'ye kadar çıktı. Bu artış ne zamana kadar sürer, kilo fiyatı kaç liraya kadar çıkar bilemiyoruz'' dedi. İthal pirinç fiyatlarının da küresel finansal kriz nedeniyle arttığını vurgulayan yetkililer, bu artışın pirincin dolarla gelmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Konya'da kurulu Saray Gıda A.Ş yetkilileri de pirinç fiyatlarında tekrar hareketlenme başladığını belirterek, osmancık pirincinin toptan kilosunun bayram öncesine göre yüzde 30 artarak 2,20 YTL'ye ulaştığını bildirdi. Türkiye'de şu anda yeterli düzeyde pirinç bulunduğunu ancak piyasaya
verilmediğini öne süren yetkililer, bir dönem yüksek fiyatları gören çiftçilerin fiyatların düşmesi nedeniyle ürününü elinde tuttuğunu savundu.

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