Pirinç ve tahılda tarla fiyatlarında sert artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tarımda üretici fiyatları 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,70 ve on iki aylık ortalamalara göre arttı.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 37,55 ile çeltik, yüzde 28,39 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 25,99 üzüm oldu.

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (yüzde ), Ekim 2020

Aylık en fazla azalış yüzde 3,18 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda gerçekleşti.

Ekim ayında endekste yer alan 92 maddeden, 17 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 59 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.