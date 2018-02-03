Pirinç tanesine yazı yazıp, resim yapıyor

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te pirinç tanelerine yazı ve resimler işleyen Ali Kaya Özköprülü, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını pirinç tanesine yazma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'ndeki \'Erzurum Tanıtım Günleri\' etkinliğinde stant açan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu olan Ali Kaya Özköprülü\'nün, pirinç tanelerine işlediği resim ve yazılar ilgi çekti. Standa gelenler mikroskopa konulan pirinç tanelerini inceledi. Özköprülü\'nün pirinç tanelerine işledikleri arasında resimler, spor kulüpleri armaları, imzalar, yazılar ve kişilere ait özel resimler bulunuyor. Pirinç taneleri, cam tüplerin içerisine konularak altın, gümüş kolyelerle satışa sunuluyor.

Pirinç tanesine insan saçından daha ince yazılar yazdığını söyleyen Ali Kaya Özköprülü, \"Daha önceki yıllarda pirinç tanelerine isimler yazılırdı. Öğrenciyken ben de o dönemde yapmıştım bu işi. Daha sonra bunu nasıl ilerletirim diye araştırmaya başladım. Bu bilimsel bir çalışma haline döndü. Yaklaşık 5 senelik Ar-Ge çalışması sonrasında resim çizip, yazılar yazmaya başladım. O sürede 30 bin tane deneme yaparken, yeni bir buluş, yöntem, icat denilebilecek bir şey yakaladım. Bu da matbaanın kağıda basamayacağı kadar alanlara mikro yazılar, resimler yapmamı sağladı. O teknikle de farklı yazı, dua, resim, logo gibi birçok şeyi yapmaya başladım. Daha da ince örneğin, insan saçı yaklaşık 50 mikron kabul edilir bilim dünyasında, buradaki çizgiler yer yer ince çizgiler 5 mikron kadardır. Saç telinden 10 kat daha ince\" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün resmini de pirinç tanesine işlediğini söyleyen Özköprülü, şunları kaydetti:

\"Kişisel fotoğraflar yapabiliyorum, ayrıca dualar, futbol takım sembolleri, bu takımların kuruluş tarihleri dahi çok net okunabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk\'ün fotoğrafı var, imzası var. Daha da ötesi var, daha da ilerlettik bunu. Şu an çalıştığım şey Atatürk\'ün Gençliğe Hitabesi\'ydi, onu yazdım. Bir çalışmam var, o da hazırlık aşamasında şu anda. Hazırlanıp bittiğinde Guinness Rekorlar Kitabı\'na başvuracağım. Zaten dünya rekoru olarak kabul edilecek, benzeri yok yani bir pirinç tanesine bu denli yazılabilen. Benim bildiğim Ukrayna\'da bir bey var, müzesi var, bir pirinç tanesine 250 ülkenin başkentlerini yazmış 1484 harf. Benim şu an çalıştığım, yeni proje İstiklal Marşı\'nın 10 kıtası olan 1754 harfi çalışıyorum. Tamamlandığında hedefim Guinness\'e girmek olacak. Eserleri normal, pilavlık, gündelik kullanılan pirinçlere yazıyoruz, daha ince pirinçler var onlara da yazabiliyoruz. Türkiye\'deki patenti bana ait, Amerika\'daki patentini de aldım. Günde 20-25 adet üretebiliyorum.\"



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