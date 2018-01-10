Pirinç levhalar; anıtı süsleyen mermer plakalar çalındı; şehitler için yapılan anıttan geriye hiçbir şey kalmadı

İzmir Karşıyaka'da belediye tarafından 49 Karşıyakalı şehitin anısını yaşatmak amacıyla Şehitler Parkı’na yaptırılan anıttaki her birinin üzerinde bir şehidin adı yazılı pirinç levhalar çalındı. Anıtı süsleyen mermer plakalar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü.

2005 yılında açıldıktan sonra birkaç ay içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınan levhalar çalınmaya başlandı. Bostanlı Rotary Kulübü’nün yaptırdığı, Karşıyaka Belediyesi’nin de çevre düzenlemesi ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yıldızların maliyetini üstlendiği anıtın üzerindeki Şehitler Anıtı yazıları, mermer bloklar ve aydınlatmalar da zaman içinde söküldü.