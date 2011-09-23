-Piri Reis'te hazırlıklar son aşamada URLA (A.A) - 23.09.2011 - Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları (deniz tabanının ve altının incelenmesi) gerçekleştirebilecek Türkiye'nin tek gemisi olma özelliğine sahip Piri Reis'te, hazırlıklar son aşamasına geldi. Alınan bilgiye göre, demirli olduğu Urla İskelesi'nde erzak yüklemesi tamamlanan Piri Reis'e, uzun yolculuğu için yakıt ikmali yapılacak. Piri Reis'in, İzmir Liman Başkanlığı'ndan alınacak izinlerin ardından yola çıkması bekleniyor. Bu arada, geminin bulunduğu Urla İskelesi'ne, çok sayıda televizyon kanalının da canlı yayın ekipleriyle konuşlandığı gözlendi.