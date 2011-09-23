-Piri Reis'te hazırlık sürüyor URLA (A.A) - 22.09.2011 - Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları (deniz tabanının ve altının incelenmesi) gerçekleştirebilecek Türkiye'nin tek gemisi olma özelliğine sahip Piri Reis'te hazırlık sürüyor. Demirli olduğu Urla İskelesi'nde Piri Reis'e gıda ve sismik tarama yapacak teçhizat vinçle yüklendi. Araştırmaya katılacak akademisyen ve gemi mürettebatının Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Urla İskelesi'nde yer alan Su Ürünleri Fakültesi'nde toplantı yaptığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Piri Reis gemisinin yarın yola çıkacağını açıklamıştı.