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Piri Reis'in öğleden sonra yola çıkması bekleniyor ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 15:02

-Piri Reis'in öğleden sonra yola çıkması bekleniyor ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Adını ünlü Türk denizci Piri Reis'ten alan Türkiye'nin tek sismik araştırma gemisi Koca Piri Reis'in, demirli olduğu Urla Limanı'ndan Doğu Akdeniz açıklarında araştırma yapmak üzere bugün öğleden sonra yola çıkması bekleniyor. Gemide ikisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) jeoloji ve jeofizik mühendisi olmak üzere 10 kişi olacak. 24 saat aralıklık çalışabilen gemi 20 gün boyunca açıkta 2 boyutlu sismik çalışma yapılmasına imkan veriyor. Koca Piri Reis ile geçtiğimiz yıllarda Akdeniz'de Türk kara sularında 18 kilometrelik alanda 2 boyutlu sismik araştırma yapılmıştı. Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama girişimlerine başlama kararı üzerine bölgeye inmesine karar verilen gemi, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir yetkili, gemide halen son hazırlıkların yapıldığını ve bugün öğleden sonra yola çıkmasının beklendiğini kaydetti. Koca Piri Reis'in bölgede yapacağı incelemelerin sonraki çalışmalara temel oluşturacağını belirten yetkili, bu nedenle yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtirken, önümüzdeki yıllarda da bölgeye daha büyük ve yüksek teknolojik kapasiteye sahip gemilerin gelerek incelemelerde bulunacağını bildirdi.

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