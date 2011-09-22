-Piri Reis yarın yola çıkıyor ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, halen İzmir Limanında demirli bulunan Piri Reis gemisinin yarın Akdeniz'e hareket edeceğini açıkladı. Bakan Yıldız, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulunun enerji işlerinden sorumlu üyesi Awat El-Barasi ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akdeniz'deki çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ve Akdeniz ile alakalı programlarını öne alacaklarını bildiren Yıldız, ''Piri Reis'i de yarın yola çıkaracağız. O alanlara doğru hareket edecek'' dedi. Bakan Yıldız Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir zaman tahrikkar davranışlarda bulunmayacaklarını vurgulayarak, ''yakın vadede Akdeniz'de suların ısınmasını beklemiyoruz'' dedi.