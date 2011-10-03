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Piri Reis yarın dönüyor

Dğalgaz sondaj çalışmalarına misilleme olarak Kıbrıs açıklarına gönderilen Piri Reis, alan taramasını bugün tamamlıyor.

03 Ekim 2011 03:00




T24- Kıbrıs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz sondaj çalışmalarına misilleme olarak Kıbrıs açıklarına gönderilen ve Rumların “Afrodit” olarak adlandırdığı münhasır ekonomik bölgeye kadar inen Piri Reis, 1000 kilometre uzunluğundaki alan taramasını bugün tamamlıyor.



Hürriyet'in haberine göre, yetkililer, Piri Reis’in daha sonra rotasını çıkış yeri olan İzmir Urla’ya çevireceğini söylediler. Piri Reis’in en geç yarın İzmir’e ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gemi hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan çalışmalarını başarılı şekilde yürütüyor. Gemiye yönelik herhangi bir askeri tehdit de olmamıştır” dedi.

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