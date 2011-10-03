Piri Reis yarın dönüyor

T24-

Hürriyet'in haberine göre, yetkililer, Piri Reis’in daha sonra rotasını çıkış yeri olan İzmir Urla’ya çevireceğini söylediler. Piri Reis’in en geç yarın İzmir’e ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gemi hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadan çalışmalarını başarılı şekilde yürütüyor. Gemiye yönelik herhangi bir askeri tehdit de olmamıştır” dedi.