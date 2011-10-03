-Piri Reis sismik araştırmayı tamamlıyor İZMİR (A.A) - 03.10.2011 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'de bulunan Koca Piri Reis Gemisi'nin 1000 kilometrelik alandaki çalışmalarını bugün tamamlayacağını belirterek, ''TPAO, bugün yeni araştırma koordinatları verebilir. Yeni görev verilmese de Piri Reis bölgede çalışma yapmaya devam edecek'' dedi. Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Piri Reis Gemisi'nin ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın güneyindeki bölgede sismik veri toplama çalışmalarını sürdürdüğünü, gemide seyirden sorumlu kaptan ve çalışmalardan sorumlu sefer koordinatörü ile sık sık kurdukları irtibatta araştırma çalışmalarının ''sorunsuz devam ettiğini'' öğrendiklerini belirtti. TPAO'nun koordinatlarını verdiği 1000 kilometrelik alandaki çalışmaların bugün tamamlanmasının planlandığını hatırlatan Prof.Dr. Benli, Piri Reis Gemisi'nin bölgede çalışma yapmaya devam edeceğini ifade ederek şöyle konuştu: ''TPAO'dan bugün yeni araştırma koordinatları verilebilir. Yeni görev verilmese de Piri Reis bölgede çalışma yapmaya devam edecek. Hemen Türkiye'ye dönmeyecek, bölgede daha önceden planladığımız bazı araştırma çalışmalarını yürütecek'' dedi. Prof. Dr. Benli, planlama için, geminin bugünkü çalışmalarını tamamlamasını beklediklerini bildirdi.