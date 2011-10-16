-Piri Reis Rumlar'ın yakınında çalışıyor LEFKOŞA (A.A) - 16.10.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki G bölgesindeki ruhsat sahasında, petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaların ikinci aşamasına geçen Koca Piri Reis, Rumların petrol ve doğalgaz sondajı yaptığı ve ''Afrodit'' olarak isimlendirdikleri sözde 12 parseldeki platforma çok yakın bölgede çalışıyor. Kıbrıs'ın güneyindeki G bölgesinde yarım kalan çalışmaları tamamlamak için 12 Ekim'de KKTC'nin Gazimağusa Limanı'ndan ayrılan Piri Reis, bölgedeki çalışmalarına başladı. Jeofizik Mühendisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü bölümünde araştırma görevlisi Melek Korkmaz, sismik sinyalin kaynağının, hava tabancasının yaptığı patlamanın etkisiyle su içinde oluşan sinyaller olduğunu anlattı. Melek Korkmaz, ''Kompresörden gelen hava, basınçlı bir şekilde denize salındığında patlatıyoruz. Patladığında bir sinyal oluşuyor. Oluşan bu sinyal denizin içinde ve deniz tabanınından yansıyarak, bizim alıcı kablomuza geliyor. Buradan üretilen sinyali, alıcı kablosunda kaydedildikten sonra, laboratuvarda görsel olarak görüyoruz'' dedi. Toplanan sismik verilerin bilgisayarda nasıl depolandığını da örnek bir çalışma üzerinden anlatan Korkmaz, ham verilerin, kaydedildikten sonra veri işleme bölümünün bulunduğu bilgisayara aktarıldığını ifade ederek, veri işlemeyi ve daha sonra yorumlamasını TPAO'nun yaptığını söyledi. Piri Reis'te 13 kişilik mürettebat, 10 kişilik de bilimsel ekip bulunuyor. Bilimsel ekipten iki kişi TPAO görevlisi. Bilimsel ekipte iki kadın mühendis yer alıyor. Melek Korkmaz'la birlikte TPAO görevlisi Jeofizik Mühendisi Betül Ünüçok Aktaş da ekipte yer alıyor.