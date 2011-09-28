Piri Reis Rumların yakın takibinde

T24 - Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz araştırmaları için sismik çalışmalara başlayan Piri Reis gemisi, Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yakından takip edildi. Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli dün yaptığı açıklamada, ''Piri Reis gemisinin Akdeniz''de herhangi bir araştırmaya başlamadığını'' ileri sürdü.



Rum gazeteleri, Piri Reis'in dün yaptığı faliyetleri ayrıntılı olarak sayfalarına aktardı.



Piri Reis'in dün bütün gün boyunca, Rum tarafının sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi'' (MEB) içerisinde araştırmalar yaptığını, bölgede seyir halinde olan başka gemiler tarafından da görülebilmesi için yaydığı sinyalle birlikte, ''iki mil uzakta kalınız'' uyarısı da verdiğini yazan gazeteler, bu uyarının, sismik araştırmalar yapmakta olan gemiler tarafından verildiğine işaret etti.



Fileleftheros gazetesine göre, Piri Reis, bir kısmı Rumların sondaj yaptığı sözde 12. parsel içinde bulunan ve ''Eratosthenes'' diye adlandırılan deniz altındaki dağları tarıyor.



Habere göre, gemi, geçtiğimiz Pazartesi akşamı geç saatlerden itibaren seyir hızını 4,4 deniz miline düşürdü, sismik ölçümleri yapacak ünitelerden oluşan ağı arkasına attı ve Rumların ayırdığı sözde 7-8-11 ve 12. parsellerin içerisinden geçerek, taramalara başladı.



Habere göre, Piri Reis, dün sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar, ''Eratosthenes'' diye adlandırılan deniz altındaki dağları taradı.



''Eratosthenes''in, 80 kilometre genişliğe, 120 kilometre de uzunluğa sahip dev bir batık dağ olduğu ve zirvesinin 700 metre derinlikte bulunduğu belirtilen habere göre, büyük bir kısmı sözde 12. parsel içerisinde bulunan söz konusu dağ, petrol yatakları olduğuna dair göstergeler yüzünden özel bir ilgiye sahip.



Söz konusu bölgenin eşsiz biyolojik özelliklere sahip olmasından dolayı koruma bölgesi teşkil ettiği de belirtiliyor.



Bölgede antik batıklar bulunduğunu yazan gazete, Noble Energy'nin yaptığı sondajın, dağın eteklerinin yaklaşık 25 kilometre güneybatısında olduğunu bildirdi.



Rum gazetelerine göre, dün, Rumlar adına yapılan sondaj bölgesine 50 kilometre mesafeye kadar olan yerde, iki Türk savaş uçağı belirli aralıklarla alçak irtifada devriye uçuşları yaptı. Türk savaş uçakları yaklaşık 30 dakika bölgede kaldıktan sonra Baf'ın batısından Türkiye'ye döndü. Türk savaş uçakları ile helikopterler de belirli aralıklarla Baf ve Limasol'a bağlı Akama'nın batısında görüldü. Haberlere göre, bir Amerikan casus uçağı da araştırmalar yapılan bölgede dolaştı.



Simerini de, Piri Reis araştırma gemisinin dün ''kendisine eşlik eden iki savaş gemisiyle birlikte, Noble Energy platformundan 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan, ancak 'Afrodit' parselinin içerisinde olan Eratosthenes bölgesi içerisine girdiğini'' belirtti.





Markullıi: Piri Reis herhangi bir araştırma yapmıyor



Öte yandan, Piri Reis'in çalışmalarını değerlendiren Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli dün yaptığı açıklamada, ''Piri Reis gemisinin Akdeniz''de herhangi bir araştırmaya başlamadığını'' ileri sürdü.



''Türk iddialarına rağmen, elde ettiğimiz güvenilir bilgilere göre, Piri Reis '12. parsel'e girmedi ve uluslararası sularda kaldı'' diyen Markulli, Türkiye'nin askeri aşamadaki tüm faaliyetlerinin Rum Dışişleri, Savunma Bakanlığı ve diğer birimlerin dikkatinde olduğunu, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası alanda her gün girişimde bulunduğunu kaydetti.



Markulli, ''Piri Reis'in araştırmalara başlamadığını ve bunun modası geçmiş bir gemiden ibaret olduğunu'' iddia etti.





