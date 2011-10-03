-Piri Reis Magosa'ya hareket etti İZMİR (A.A) - 03.10.2011 - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Yaşar, TPAO tarafından belirlenen ''G noktası''nda petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi'nin Magosa'ya hareket ettiğini bildirdi. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Koca Piri Reis Gemisi'nin ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs Adası'nın güneyindeki alanda 1000 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını sorunsuz tamamladığını bildirdi. K. Piri Reis Gemisi'nin KKTC'nin Magosa Limanı'na hareket ettiğini kaydeden Prof. Dr. Yaşar şu bilgileri verdi: ''G noktası olarak adlandırılan 1000 kilometrelik alandaki çalışmaları öğleden sonra tamamlayan K.Piri Reis Gemisi, Magosa'ya hareket etti. Yarın sabah saatlerinde Magosa'ya varacak olan K. Piri Reis Gemisi, bakım, ikmal ve yakıt ihtiyaçlarını karşılayacak. K. Piri Reis Gemisi, TPAO'dan gelen yeni koordinatlar doğrultusunda, önümüzdeki hafta pazartesi tekrar 'G noktası' olarak adlandırılan alana giderek 2400 kilometrelik bir hat üzerinde araştırma çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmaların da 2-3 hafta sürmesi planlanıyor.''