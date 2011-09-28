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Dünya

''Piri reis'' Kıbrıs'ın güneyinde İZMİR (A.A)

28 Eylül 2011 15:43

-''Piri reis'' Kıbrıs'ın güneyinde İZMİR (A.A) - 28.09.2011 - Petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları yapmak üzere Doğu Akdeniz'e giden Koca Piri Reis Gemisi'nin, Kıbrıs Adası'nın güneyinde sahile yaklaşık 80 mil uzakta çalışmalarını sürdürdüğü ve 280 kilometrelik alanda sismik çalışmayı tamamladığı bildirildi. Koca Piri Reis Gemisi'nin bünyesinde bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün müdür yardımcısı Prof. Dr. Doğan Yaşar, 21 personeliyle 24 saat araştırma çalışmalarını sürdüren gemiyle sürekli bağlantı halinde olduklarını belirtti. Çalışmaların bin kilometrelik hat üzerinde planlandığını hatırlatan Yaşar, ''Şu ana kadar 280 kilometrelik alanda sismik çalışmayı tamamladık. Koca Piri Reis, bulunması gereken yerde. Planlanan şekilde şu anda, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Türk firkateynleriyle irtibatlı şekilde sahile yaklaşık 80 mil uzakta çalışmalarını sürdürüyor'' dedi. Yaşar, çalışma sonuçlarının gemi dönünce analiz edileceğini ve olası gaz çıkışlarını olduğu yerlerin tespit edileceğini ifade ederek, sonuçlara göre geminin muhtemel gaz çıkışlarının olabileceği yerlerde 1-2 metrelik yüzey sondajı yapmak için tekrar yola çıkabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Yaşar, geminin küçük ve yetersiz olduğu iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi: ''Gemimiz, Akdeniz'in en güzel kızı. Dünyanın en yüksek teknolojilerine sahip gemilerinden biri. Sırf Akdeniz'de 18 bin kilometrelik sismik araştırma yaptık. Sadece sismik araştırma değil, jeolojik, biyolojik ve kimyayla ilgili araştırmaları yapabilecek ekipmana sahip. Son 3 yılda, gemi ve teknolojik cihaz için 500 bin lirası özkaynaklarımızdan 3 milyon liraya yakın para harcandı. Gazprom, BP gibi dünyanın en büyük şirketleri, çalışmalarında gemimizi kullanıyor. Gazprom'un Güney Akım Hattı'nda yaklaşık 1000 kilometrelik tabanda boruların bırakılmasına yönelik inceleme yaptık. BP, Libya'dan Gürcistan'a kadar olan bölgede gemimizi kullanır. ABD, Kanada ve Avrupa'nın üniversitelerinden öğrenciler gemimize çalışmaya geliyor. Gemimiz, deniz alanlarında yetişmiş elemanları sağlıyor. Bu tür gemiler, 60-70 yıl çalışır. 1978'de yapılan gemimiz yaşlı değildir. Son olarak bu yıl Tuzla'da bakıma alınmış, sacları değişmiştir. Piri Reis bir simgedir. Ayrıca o kadar güzel dizayn edilmiştir ki haber verildikten 12 saat sonra sefere çıkmıştır.''

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