Piri Reis gemisi demir aldı

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Piri Reis fotoğrafları - GALERİ

Üç gün süreceği bildirilen yolculuğuna Piri Reis’i, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ensitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli ve gemi mürettebatının yakınları uğurladı.Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın açıklamsıyla, Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalarda bulunacak Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitisü’ne ait İzmir’in Urla ilçesinde demirli bulunan Piri Reis Gemisi’nde hazırlıklar bugün saat 11.00 itibariyle tamamlandı. Öncelikle çalışmalarda kullanılacak sismik cihazlar ve 1.5 kilometre uzunluğunda sismik alıcı hortum yüklenirken mürettabat da alana geldi. Hazırlıkları yerinde inceleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ensitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, yolculuk öncesi basın toplantısı düzenledi.Rektör Füzün, “Dokuz Eylül Üniversitesi Piri Reis Gemisi Türkiye’nin tek sismik araştırma gemisidir. 2009 yılından bu yana 19 bin kilometrelik alanda çalışmalar yapıyor. Üniversite olarak çok çeşitli araştırmalar yapıyoruz. Yine sismik çalışmalar için yola çıkıyoruz.Piri Resi gemisi Doğu Akdeniz’de TPAO öncülüğünde doğalgaz ve petrol araması yapacak. Zaten 1978 yılından beri Türkiye’nin tüm denizlerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu gemi, sismik araştırmalar yanında başka araştırmalarda yapıyor. Gemide şu an 3’ü kaptan 3’ü çarkçıbaşı olmak üzere 11 müreattabat. Ayrıca, 8’i deniz Bilimleri Enstitüsü, 2’si TPAO’dan olmak üzürü 10 kişilik bilim heyeti buluyor. Ulusal menfaatler söz konusu olduğundan seferberiz. Devletimizin verdiği her türlü göreve hazır. Ancak, siyasi anlamda bir değerlendirme yapamayız" dedi.Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitisü Müdürü Benli ise, “Gemi de araştırmacılar yetiştirilmekte. Gemimize kıta sahanlığı sorunu olan yerlede askeri fırkateynler eslik ediyor. Ama Doğu Akdeniz’de bu sorun yok. Gemiye gerekli yiyecek ikmali yapıldı. Durarak çalışma yapılırsa 30 gün, hareket halinde ise 20 gün yetecek malzememiz var. Herhangi bir limana uğramamızı gerek yok. Sefer süresi belli değil. Ancak iki hafta sürebilir. Hesaplarda değişebilir" dedi.Bu göreve gittikleri için memnun oldouklarını belirten mürettebattan Tarık İlhan, “Elekrik dalgasını sörf dalgasına çevirip, deniz tabanında şok uyguluyoruz. sismik patlamalar yaratıyoruz. Bu patlamalar sonucunda zemin yapısında gaz, petrol, sedranalin gibi katmlanlar ortaya çıkartılıyorö dedi.Gemide iki de kadın görevli bulunuyor. Araştırma Görevlisi Melek Korkmaz ile TPAO’dan Sümeyra Küçüksarı. Korkmaz, hiçbir korku yaşamadıklarını, göreve hazır olduklarını belirtti.Piri Reis, sabah saatlerinden bu yana hareketliliğin yaşandığı Urla İskelesi’nden, 12.00’te, Rektörü Prof. Dr. Füzün ve Deniz Bilimleri Ensitüsü Müdürü Prof. Dr. Benli’nin mürettebatla tokalaşmasının ardından yola çıktı. Mürettebatın limandaki yakınları ve çevredik balıkçı teknelerindekiler de gemiyi el sallayarak uğurladı.