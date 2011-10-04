-Piri Reis Gazimağusa'da GAZİMAĞUSA (A.A) - 04.10.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na geldi. Piri Reis'i, Gazimağusa Limanı'nda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner karşıladı. Piri Reis, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi''nde (MEB) ''Afrodit'' olarak adlandırılan sözde 12. parseli de kapsayan, ''G noktası'' olarak adlandırılan Kıbrıs'ın güneyindeki alanda 1000 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını dün öğleden sonra tamamladı. Piri Reis Gemisi, Gazimağusa Limanı'nda bakım, ikmal ve yakıt ihtiyaçlarını karşılayacak ve TPAO'dan gelen yeni koordinatlar doğrultusunda, tekrar ''G noktası'' olarak adlandırılan alana giderek, 2400 kilometrelik bir hat üzerinde araştırma çalışmalarına devam edecek. -çalışmalara 26 Eylül'de başlamıştı- Kıbrıs Rum yönetiminin, 19 Eylül'de Ada'nın güneyinde ''Afrodit'' olarak isimlendirilen sözde 12. parselde tek yanlı petrol ve doğalgaz sondajına başlaması üzerine, Kıbrıs Türklerinin ortak sahibi oldukları Ada ve çevresindeki doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarını muhafaza etmek amacıyla, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 21 Eylül'de New York'da, Akdeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. KKTC Bakanlar Kurulu da 22 Eylül'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Ada'nın etrafındaki deniz alanlarında petrol-doğalgaz arama ruhsatları verdi. TPAO, 26 Eylül'de KKTC adına ''G noktası'' olarak adlandırılan ruhsat sahasında jeofizik araştırma ve sismik veri toplama çalışmasına başlamıştı.